Сам факт заборони в'їзду актору не може бути підставою для заборони фільму - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що заборона іноземним акторам на в'їзд до України не може бути автоматичною підставою для заборони показу фільмів, у яких вони знімалися.

Про це Ткаченко заявив в ефірі каналу UA: Перший.

«По-перше, я вважаю, що і санкції були введені необґрунтовано. По-друге, давайте розрізняти. Є заборона в'їзду. Яким чином заборона в'їзду може стосуватися аудіовізуального продукту. Я багато разів питав це у керівників минулої влади... На мій погляд одна справа, коли є порушена кримінальна справа проти когось, наприклад Охлобистіна, Пореченкова – тоді це має стосуватися так званих «чорних списків». Інша справа, коли автоматом всі ці люди заносяться в «чорні списки», і сотні годин аудіовізуального продукту, в тому числі фільм Романа Балаяна, кладуться на полицю», - сказав міністр.

Так він прокоментував виключення російського актора Федора Добронравова з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Очільник міністерства наголосив на необхідності розібратися з цим питанням - аби внесення в такі «чорні списки» було прозорим і зрозумілим.

«На мою думку, тільки той факт, що комусь заборонений в'їзд, не може одночасно служити підставою для того, щоб фільми, в яких брали участь ці люди, були заборонені», - зазначив Ткаченко.