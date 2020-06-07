Ткаченко припускає, що звільнення Ройтбурда було політичним

Ткаченко припускає, що звільнення Ройтбурда було політичним

Укрінформ
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловив припущення, що директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда звільнили з посади з політичних чи особистих мотивів.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

"Учора відеозв’язком долучився до акції на підтримку директора Одеського художнього музею, художника Олександра Ройтбурда. Зважаючи на ігнорування усіх фактів, припускаю, що рішення ООР (Одеської обласної ради - ред.) про звільнення його з посади через апеляційний суд було політичним та пов’язане з особистими мотивами", - йдеться у дописі

Міністр запевнив, що надасть у свою чергу підтримку директору Одеського художнього музею.

"Будь-яку підтримку, яку ми можемо надати Олександру в рамках повноважень міністерства та закону, — гарантую. З вівторка, 9 червня, вже як міністр культури, зв'яжусь із облрадою. Сподіваюся, знайдемо рішення на користь культури, а не політики", - зазначив Ткаченко.

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Як повідомлялося, у суботу, 6 червня 2020 року, в Одесі кількасот осіб біля будівлі ОДА вийшли на акцію на підтримку Олександра Ройтбурда, якого вкотре суд звільнив з посади директора Одеського художнього музею.

Також на відеозв'язок з Києва вийшов новопризначений міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, художник Олександр Ройтбурд 6 грудня 2017 року переміг у відбірковому конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею. 19 березня 2018 року голова ОДА підписав п'ятирічний контракт з Ройтбурдом, призначивши його директором музею. Кандидатуру художника тоді не підтримала обласна рада.

4 вересня 2019 року облрада з ініціативи групи представників Опозиційного блоку ухвалила рішення про звільнення Ройтбурда з посади керівника музею, що викликало обурення громадськості.

Голова ОДА, керуючись вимогами закону "Про культуру", відмовився видати розпорядження про звільнення Ройтбурда з посади, а сам художник оскаржив рішення облради в суді.

У жовтні 2019 року Міністерство культури, молоді та спорту назвало рішення про звільнення Ройтбурда безпідставним.

У лютому 2020 року суд визнав незаконним і скасував рішення Одеської облради про звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.

28 травня 2020 року Одеський апеляційний суд скасував це рішення, постановивши відмовити Олександру Ройтбурду в задоволенні позову.

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