Ткаченко припускає, що звільнення Ройтбурда було політичним

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловив припущення, що директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда звільнили з посади з політичних чи особистих мотивів.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

"Учора відеозв’язком долучився до акції на підтримку директора Одеського художнього музею, художника Олександра Ройтбурда. Зважаючи на ігнорування усіх фактів, припускаю, що рішення ООР (Одеської обласної ради - ред.) про звільнення його з посади через апеляційний суд було політичним та пов’язане з особистими мотивами", - йдеться у дописі

Міністр запевнив, що надасть у свою чергу підтримку директору Одеського художнього музею.

"Будь-яку підтримку, яку ми можемо надати Олександру в рамках повноважень міністерства та закону, — гарантую. З вівторка, 9 червня, вже як міністр культури, зв'яжусь із облрадою. Сподіваюся, знайдемо рішення на користь культури, а не політики", - зазначив Ткаченко.

Як повідомлялося, у суботу, 6 червня 2020 року, в Одесі кількасот осіб біля будівлі ОДА вийшли на акцію на підтримку Олександра Ройтбурда, якого вкотре суд звільнив з посади директора Одеського художнього музею.

Також на відеозв'язок з Києва вийшов новопризначений міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, художник Олександр Ройтбурд 6 грудня 2017 року переміг у відбірковому конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею. 19 березня 2018 року голова ОДА підписав п'ятирічний контракт з Ройтбурдом, призначивши його директором музею. Кандидатуру художника тоді не підтримала обласна рада.

4 вересня 2019 року облрада з ініціативи групи представників Опозиційного блоку ухвалила рішення про звільнення Ройтбурда з посади керівника музею, що викликало обурення громадськості.

Голова ОДА, керуючись вимогами закону "Про культуру", відмовився видати розпорядження про звільнення Ройтбурда з посади, а сам художник оскаржив рішення облради в суді.

У жовтні 2019 року Міністерство культури, молоді та спорту назвало рішення про звільнення Ройтбурда безпідставним.

У лютому 2020 року суд визнав незаконним і скасував рішення Одеської облради про звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.

28 травня 2020 року Одеський апеляційний суд скасував це рішення, постановивши відмовити Олександру Ройтбурду в задоволенні позову.