Одеська облрада не має повноважень звільняти Ройтбурда з посади - Ткаченко

Одеська обласна рада не має повноважень звільняти з посади директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.

Про це написав у Facebook голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Ще в середині травня комітетом ми направили звернення до ООР, де нагадали їм статті Законів «Про місцеве самоуправління», «Про культуру» та «Про музеї та музейну справу». Зокрема, що для обласних рад не передбачено таких повноважень. Станом на сьогодні відповіді від ООР так і не отримали, тому вже підготували лист-звернення до ОДА. Спробуємо через них порушити мовчанку ООР», - написав Ткаченко.

Він нагадав, що спроби облради звільнити Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею тривають вже три роки.

«Спочатку одеські обранці відмовлялися підписувати з ним угоду, хоч він і переміг у конкурсі на посаду. Потім чіплялися до того, що ремонт у музеї він робив «не за встановленим законом порядком», і звільнили. А після рішення райсуду, що поновив його на роботі, пішли до суду апеляційного. Ще й спробували створити незаконний орган нагляду та цензури об’єктів культури – так звану наглядову раду», - заявив голова Комітету.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року Одеська обласна рада достроково розірвала контракт із директором Одеського художнього музею. У лютому цього року Приморський райсуд визнав його звільнення незаконним. Нині стало відомо, що Одеський апеляційний суд скасував це рішення суду, постановивши відмовити Олександру Ройтбурду в задоволенні позову проти регіональних зборів.

Голова Одеської ОДА Максим Куций заявив 2 червня, що контракт з Ройтбурдом не розриватимуть. Він поінформував, що Ройтбурд має намір оскаржувати рішення суду, і запевнив, що Одеська ОДА надасть всю можливу юридичну допомогу та виступить третьою стороною на боці позивача.