Ройтбурд залишиться директором Одеського художнього музею - ОДА

Контракт із художником Олександром Ройтбурдом, який з 2018 року обіймає посаду директора Одеського художнього музею, розірвано не буде.

Про це заявив голова Одеської обласної держадміністрації Максим Куций, повідомляє пресслужба ОДА.

«Олександр має намір оскаржувати рішення суду. Одеська ОДА надасть всю можливу юридичну допомогу та виступить третьою стороною на боці позивача. Контракт із Ройтбурдом розірвано не буде. Таке рішення має базуватися на результатах роботи, а Олександр як керівник закладу, на мою думку, перетворив занедбаний музей на популярне та знакове місце», — зазначив Куций.

Керівник ОДА особисто зустрівся з Ройтбурдом і запевнив у підтримці.

Наразі Олександр Ройтбурд продовжує керувати Одеським художнім музеєм, повідомляють в обладміністрації.

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Як повідомляв Укрінформ, художник Олександр Ройтбурд 6 грудня 2017 року переміг у відбірковому конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею. 19 березня 2018 року голова ОДА підписав п'ятирічний контракт з Ройтбурдом, призначивши його директором музею. Кандидатуру художника тоді не підтримала обласна рада.

4 вересня 2019 року облрада з ініціативи групи представників Опозиційного блоку ухвалила рішення про звільнення Ройтбурда з посади керівника музею, що викликало обурення громадськості.

Голова ОДА, керуючись вимогами закону "Про культуру", відмовився видати розпорядження про звільнення Ройтбурда з посади, а сам художник оскаржив рішення облради в суді.

У жовтні 2019 року Міністерство культури, молоді та спорту назвало рішення про звільнення Ройтбурда безпідставним.

У лютому 2020 року суд визнав незаконним і скасував рішення Одеської облради про звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.

28 травня 2020 року Одеський апеляційний суд скасував це рішення, постановивши відмовити Олександру Ройтбурду в задоволенні позову.