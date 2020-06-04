Стефанішина і Ткаченко склали присягу членів Кабміну

Новопризначені віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко склали присягу членів Кабінету міністрів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, новопризначені урядовці урочисто присягли на вірність українському народові з трибуни Верховної Ради.

Новообрані члени Кабінету Міністрів Ольга Стефанішина і Олександр Ткаченко склали присягу перед Верховною Радою України pic.twitter.com/WZ1KAGEpmv — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) June 4, 2020

"Зобов'язуюся додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет та незалежність нашої держави, обстоювати права та свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства", - зачитали текст присяги урядовці.

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав нових членів Кабміну з обранням.

Як повідомляв Укрінформ, 4 червня Верховна Рада призначила Ткаченка міністром культури та інформаційної політики, а Стефанішину - віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.