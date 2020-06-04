Рада відправила програму діяльності уряду на доопрацювання

Верховна Рада відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів України.

Відповідне рішення підтримали 245 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідно до тексту програми, до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

Як повідомляв Укрінформ, уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України" 13 квітня. Програму своєї діяльності Кабмін затвердив на позачерговому засіданні 2 квітня. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Водночас голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що ця програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, 1 червня, заявив, що фракція партії "Слуга народу" пропонує провести розгляд Програми дій уряду на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

Напередодні Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив журналістам, що Програму дій уряду депутати відправлять на доопрацювання.