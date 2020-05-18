Програму діяльності уряду доопрацювали з урахуванням пропозицій парламентарів — Шмигаль

Програму діяльності уряду доопрацювали з урахуванням пропозицій парламентарів — Шмигаль

Укрінформ
Програма діяльності Кабінету міністрів України — структурований документ на понад 100 сторінок, в якому враховано зауваження та пропозиції парламентарів.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у вечірньому ефірі телеканалу ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми пропрацювали цей документ спільно із комітетами. На сьогодні вже понад 100 сторінок структуровані, підготовлені з тими антикризовими заходами та тими баченням, яке мають парламентарії. Тому дійсно, перша програма вимагала доопрацювання, що і відбулося. Сьогодні є доопрацьований документ і ми спільно з парламентом, я сподіваюся, його розглянемо", - сказав Шмигаль.

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Він зазначив, що коли уряд приступив до виконання своїх обов'язків, то одразу зіштовхнувся із такою проблемою, як пандемія коронавірусу. «Ми програму писали під ту кризу, із якою зіштовхнутися, багато у чому не розуміючи якими будуть наслідки кризи, куди ми рухаємося. І ми ставили для себе у першу чергу кризове завдання –рятувати життя, не дати впасти економіці. Ці речі були прописану у програмі», - наголосив він.

Прем'єр-міністр зазначив, що паралельно уряд напрацьовував механізми, які дозволили підтримати мікро- та малий бізнес, фінансового допомогти пенсіонерам та тим людям, які через карантин втратили роботу.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд 13 квітня зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України". ЇЇ Кабмін затвердив на своєму на позачерговому засіданні 2 квітня. 

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 29 квітня ухвалив рішення направити на доопрацювання Програму діяльності уряду.

Фото: КМУ

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