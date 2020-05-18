Програму діяльності уряду доопрацювали з урахуванням пропозицій парламентарів — Шмигаль

Програма діяльності Кабінету міністрів України — структурований документ на понад 100 сторінок, в якому враховано зауваження та пропозиції парламентарів.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у вечірньому ефірі телеканалу ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми пропрацювали цей документ спільно із комітетами. На сьогодні вже понад 100 сторінок структуровані, підготовлені з тими антикризовими заходами та тими баченням, яке мають парламентарії. Тому дійсно, перша програма вимагала доопрацювання, що і відбулося. Сьогодні є доопрацьований документ і ми спільно з парламентом, я сподіваюся, його розглянемо", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що коли уряд приступив до виконання своїх обов'язків, то одразу зіштовхнувся із такою проблемою, як пандемія коронавірусу. «Ми програму писали під ту кризу, із якою зіштовхнутися, багато у чому не розуміючи якими будуть наслідки кризи, куди ми рухаємося. І ми ставили для себе у першу чергу кризове завдання –рятувати життя, не дати впасти економіці. Ці речі були прописану у програмі», - наголосив він.

Прем'єр-міністр зазначив, що паралельно уряд напрацьовував механізми, які дозволили підтримати мікро- та малий бізнес, фінансового допомогти пенсіонерам та тим людям, які через карантин втратили роботу.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 13 квітня зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України". ЇЇ Кабмін затвердив на своєму на позачерговому засіданні 2 квітня.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 29 квітня ухвалив рішення направити на доопрацювання Програму діяльності уряду.

Фото: КМУ