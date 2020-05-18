Пропозицій щодо доукомплектування Уряду наразі немає – спікер

Пропозицій щодо доукомплектування Кабінету міністрів, у якому низка посад залишаються вакантними, на сьогодні немає.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні пропозицій від коаліції, які б були надіслані Прем’єр-міністру України, і подання від Прем’єр-міністра до Верховної Ради не заходило. Це відкрита інформація. Щойно така інформація з’являється, вона відразу публікується на сайті Верховної Ради України. Станом на сьогодні таких пропозицій немає", – зазначив спікер.

За його інформацією, був обраний "додатковий шлях щодо випробувального терміну для тих чи інших посадовців, щодо тих чи інших міністрів".

Водночас Разумков наголосив, що з юридичного погляду Кабінет міністрів є правомочним, оскільки понад дві третини міністрів призначені та виконують свої обов’язки.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня Верховна Рада України затвердила склад нового Кабінету міністрів, який представив новий Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Наразі в уряді залишаються вакантними посади міністрів культури та інформаційної політики, енергетики та захисту довкілля, освіти та науки.