Рада цього тижня не зможе взятися за гральний бізнес – Разумков

Законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" Верховна Рада не зможе розглянути в другому читанні на цьому тижні, оскільки профільний комітет технічно не встигає його підготувати.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні його немає в порядку денному на цей тиждень, тому що там є деякі організаційні питання, пов'язані з роботою комітету, підготовки таблиці. І я думаю, що він буде розглядатися на наступному пленарному тижні, на цьому – ні. Технічно не встигаємо", - сказав Разумков.

Водночас, спікер не став прогнозувати, чи вистачить голосів для ухвалення законопроєкту в цілому.

"Я впевнений, що ми все побачимо на табло, коли будемо голосувати за закон в цілому, поки що зарано про це говорити", - зазначив Разумков.

Крім того, перший заступник голови профільного Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив у Facebook, що на засіданні комітету в середу законопроєкт про гральний бізнес розглядатися не буде.

Читайте також: Рада зробила перший крок до легалізації грального бізнесу

"Грального бізнесу на засіданні нашого комітету не буде у середу, тому поки очікувати його розгляд в залі цього тижня (попри опублікований порядок денний) теж не варто", - зазначив Железняк.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про легалізацію грального бізнесу 16 січня 2020 року. Його підтримали 260 народних депутатів.

Документ запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Також законопроєкт дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок. Крім того, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.