Уряд шукає гідного кандидата в очільники Міністерства культури – Шмигаль

Уряд шукає гідного кандидата на посаду міністра культури та інформаційної політики, оскільки ця сфера є дуже важливою.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у ефірі телеканалу ICTV у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз дивимося на кандидатів на це міністерство (посаду міністра культури та інформполітики – ред). Доволі детально та вивірено підходимо, щоб не було помилок, щоб люди були професійні. Сфера культури більш важлива, ніж економіка, фінанси чи енергетика. Тому міністра культури шукаємо, проводимо співбесіди, дивимося на кандидатів", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що нині обов'язки міністра культури та інформаційної політики виконує Світлана Фоменко. Крім того, є ще двоє керівників відомств у такому ж статусі - в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій та в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець.

"(У Міненерго) є в.о. доволі професійна, і вона матиме можливість стати міністром, якщо витягне енергетичну сферу з кризи. В.о міністра освіти та науки також професійна людина. І ми зараз приглядаємося до виконувачів обов'язків", - сказав глава Уряду.

На його переконання, усі три виконувачки обов'язків міністрів повноцінно працюють та якісно виконують ті завдання, які стоять перед ними.

Раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що пропозицій щодо доукомплектування Кабінету міністрів, у якому низка посад залишаються вакантними, на сьогодні немає.

Як повідомляв Укрінформ, після формування уряду під керівництвом прем’єр-міністра Олексія Гончарука Міністерство культури, Міністерство інформаційної політики і Міністерство молоді та спорту були реорганізовані у Міністерство культури, молоді та спорту. Його очолив Володимир Бородянський, а Світлана Фоменко була призначена заступником глави цього відомства.

Верховна Рада 4 березня затвердила новий Кабмін на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. МКМС вирішили знову реорганізувати. Тоді Міністерство молоді та спорту очолив Вадим Гутцайт, а посада міністра культури залишилася вакантною.

20 березня уряд поклав тимчасове виконання обов’язків міністра культури на Світлану Фоменко.

Фото: КМУ