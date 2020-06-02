Програму дій уряду відправлять на доопрацювання — Гетманцев

Верховна Рада відправить Програму дій уряду на доопрацювання.

Про це сказав журналістам голова Комітету ВР з питань фінансової і податкової політики Данило Гетманцев перед початком засідання парламенту 2 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Ради є чітка позиція щодо цієї програми. Ми будемо відправляти її на доопрацювання. Я не думаю, що є якісь сумніви у цьому. Тому рішення буде прийнято у четвер", - заявив Гетманцев.

На уточнююче запитання про те, що саме не влаштовує депутатів у цьому проєкті документа, він сказав: "Не влаштовує сама програма. Якби ви її відкрили, то побачили, що на 9 сторінках є набір певних слоганів, певних гасел, певних ідей, з якими з одного боку важко не погодитися, однак реалізації цих ідей не визначена у цій програмі. Томи ми вважаємо, що над нею варто ще попрацювати", - сказав голова парламентського комітету.

За його словами, має бути конкретний план виконання із конкретними строками.

Як повідомляв Укрінформ, уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України" 13 квітня. Програму своєї діяльності Кабмін затвердив на позачерговому засіданні 2 квітня. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Відповідно до тексту програми, до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

Водночас голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що ця програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

Відповідно до регламенту Верховної Ради, питання про схвалення програми діяльності Кабінету міністрів розглядається на пленарному засіданні у 15-денний строк після її надходження до ВР.

Перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, 1 червня, заявив, що фракція партії "Слуга народу" пропонує провести розгляд Програми дій уряду на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер, 4 червня.