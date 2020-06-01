"Слуги народу" пропонують розглянути програму дій уряду в четвер

Фракція партії "Слуга народу" пропонує провести розгляд Програми дій уряду на пленарному засіданні Верховної Ради в четвер.

Пропозицію озвучив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, 1 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо Програми уряду. Наша фракція пропонує перенести на четвер її розгляд, щоб ми могли у вівторок і середу попрацювати над законами, а в четвер вже присвятити увагу голосуванню за Програму уряду", - сказав Корнієнко.

Депутат також запропонував продовжувати роботу у "напівкарантинному" режимі і працювати в сесійній залі парламенту у вівторок, четвер та п'ятницю до 15 години - без вечірнього засідання. У середу ВР працюватиме за звичним графіком до 14 години, щоб з 15-ї депутати могли працювати у комітетах, засідання яких уже призначено.

"Якщо така пропозиція у залі отримає підтримку, то я попросив би Регламентний комітет допомогти нам з організацією", - сказав Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України" 13 квітня. Програму своєї діяльності Кабмін затвердив на позачерговому засіданні 2 квітня. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Відповідно до тексту програми, до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

Водночас голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що ця програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

Відповідно до Регламенту Верховної Ради, питання про схвалення програми діяльності Кабінету міністрів розглядається на пленарному засіданні у 15-денний строк після її надходження до ВР.