Стефанішину призначили на посаду віцепрем’єр-міністра з євроінтеграції

Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Відповідну постанову №3584 підтримали 255 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ольга Стефанішина – фахівець у сфері права ЄС та міжнародного торгового права. Має більш ніж десятирічний досвід роботи у виконавчих органах державної влади: у період з 2010 по 2015 рр. керувала процесом наближення національного законодавства до права ЄС у Міністерстві юстиції України; з 2016 по 2019 рр. – очолювала Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів. Наразі працює радником в Юридичній фірмі "Ілляшев та Партнери".

Має кілька вищих освіт: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, факультет міжнародного права, магістр міжнародного права; Одеський національний економічний університет, спеціаліст з фінансів і кредиту; Дипломатичні академії у Відні (Австрія) і Таллінні (Естонія).

Стефанішина Має 5-й ранг державного службовця.

Перед цим Рада звільнила з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 3 червня зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов щодо звільнення віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка і призначення на цю посаду Ольги Стефанішиної.

Фракція "Слуга народу" на засіданні погодила ряд кандидатур на посади в уряді. Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук поінформувала, що "Слузі народу" стало відомо про плани щодо Вадима Пристайка, якого буде призначено послом України у Великій Британії. Тож фракція погодила кандидатуру колишнього генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції.