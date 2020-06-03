При МЗС створюють групу кризового управління за підтримки ПРООН

Робоча група кризового управління та координації для посилення протидії пандемії COVID-19 створюється при Міністерстві закордонних справ за підтримки Програми розвитку ООН.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

“ООН надає глобальну допомогу країнам по всьому світу, зокрема й Україні. Щоб забезпечити скоординовану, ефективну та всеосяжну відповідь на національну кризу, спричинену COVID-19, не залишаючи нікого осторонь, при Міністерстві закордонних справ України створюється Робоча група кризового управління та координації”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Група допомагатиме МЗС координувати доставку до України міжнародної гуманітарної допомоги та залучати міжнародну фінансову підтримку та підтримку бізнесу для реагування на кризу, спричинену COVID-19.

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Окрім того, Група надаватиме підтримку МЗС у комунікаційних зусиллях з протидії дезінформації та неправдивим новинам щодо COVID-19, а також посилить кризові та стратегічні комунікації Міністерства закордонних справ України.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, МЗС дуже цінує підтримку ПРООН, яка відчутно посилює здатність відомства реагувати на коронавірусну кризу, долати її наслідки для українського суспільства та економіки.