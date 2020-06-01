Мінсоцполітики та ЮНІСЕФ закликають підтримати постраждалих від коронакризи
Про це повідомляє Мінсоцполітики.
"Міністерство соціальної політики України та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у Міжнародний день захисту дітей пропонують усім небайдужим долучитися до кампанії солідарності та разом підтримати сім’ї із дітьми, які опинилися в скрутному становищі внаслідок COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається. що через пандемію, яка викликала світову економічну кризу, багато родин по всій Україні втратили можливість отримувати регулярний дохід, тож рівень життя українців значно погіршився.
"Робота уряду над подоланням наслідків пандемії триває, але щоб подолати наслідки кризи в Україні якомога швидше, солідарність та взаємопідтримка потрібні на кожному з рівнів", - додають у міністерстві.
У Мінсоцполітики вказують, що для додаткової інформації стосовно допомоги сім'ям, які цього потребують, можна зателефонувати в найближчий центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, або звернутися в місцеву благодійну організацію. Повний перелік центрів та їхні контакти доступні за цим посиланням.
Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 1 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 012 випадків COVID-19 (за останню добу – 340), з них 718 летальних. Одужали 9690 пацієнтів.