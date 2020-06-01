Мінсоцполітики та ЮНІСЕФ закликають підтримати постраждалих від коронакризи

Міністерство соціальної політики та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) пропонують українцям підтримати сім’ї із дітьми, які опинилися у скруті внаслідок епідемії COVID-19.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

"Міністерство соціальної політики України та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у Міжнародний день захисту дітей пропонують усім небайдужим долучитися до кампанії солідарності та разом підтримати сім’ї із дітьми, які опинилися в скрутному становищі внаслідок COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається. що через пандемію, яка викликала світову економічну кризу, багато родин по всій Україні втратили можливість отримувати регулярний дохід, тож рівень життя українців значно погіршився.

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"Робота уряду над подоланням наслідків пандемії триває, але щоб подолати наслідки кризи в Україні якомога швидше, солідарність та взаємопідтримка потрібні на кожному з рівнів", - додають у міністерстві.

У Мінсоцполітики вказують, що для додаткової інформації стосовно допомоги сім'ям, які цього потребують, можна зателефонувати в найближчий центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, або звернутися в місцеву благодійну організацію. Повний перелік центрів та їхні контакти доступні за цим посиланням.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 1 червня в Україні лабораторно підтверджено 24 012 випадків COVID-19 (за останню добу – 340), з них 718 летальних. Одужали 9690 пацієнтів.