Кулеба назвав слова Шредера на адресу посла України ознакою слабкості

Кулеба назвав слова Шредера на адресу посла України ознакою слабкості

Укрінформ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба встав на захист посла у ФРН Андрія Мельника, якого колишній канцлер Німеччини Ґерхард Шредер обізвав «карликом».

Про це очільник українського МЗС розповів виданню Bild.

«Це ознака слабкості - коли вам доводиться використовувати таку мову замість аргументів. Звичайно, я стою на боці свого посла. Він захищав правду про роль пана Шредера в Російській Федерації», - заявив Кулеба.

Він висловив сподівання, що «пан Шредер зможе зібратися і продовжити дискусію в рамках європейських стандартів».

Міністр також зауважив, що робота ексканцлера як лобіста російських енергетичних інтересів дуже добре оплачується.

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Як повідомлялося, у першому випуску свого подкасту «Герхард Шредер - Порядок денний» колишній канцлер ФРН назвав Андрія Мельника «карликом з України», чия критика нікого не цікавить.

Мельник на це відповів так: «Пан Шредер увійде у світову історію як цинічний лобіст Кремля в Німеччині, який безсоромно не помічав військові злочини Росії на сході України та у Криму… Ми, українці, не відчуваємо нічого, крім жалю до пана Шредера».

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Шредер був канцлером у 1998-2005 роках, а тепер очолює наглядову раду російської компанії «Роснефть», яка підпала під санкції ЄС, запроваджені у 2014 році. Також він є головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG. Вважається особистим другом Путіна.

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