Кулеба назвав слова Шредера на адресу посла України ознакою слабкості

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба встав на захист посла у ФРН Андрія Мельника, якого колишній канцлер Німеччини Ґерхард Шредер обізвав «карликом».

Про це очільник українського МЗС розповів виданню Bild.

«Це ознака слабкості - коли вам доводиться використовувати таку мову замість аргументів. Звичайно, я стою на боці свого посла. Він захищав правду про роль пана Шредера в Російській Федерації», - заявив Кулеба.

Він висловив сподівання, що «пан Шредер зможе зібратися і продовжити дискусію в рамках європейських стандартів».

Міністр також зауважив, що робота ексканцлера як лобіста російських енергетичних інтересів дуже добре оплачується.

Читайте також: Український посол запропонував парі ексканцлеру Шредеру

Як повідомлялося, у першому випуску свого подкасту «Герхард Шредер - Порядок денний» колишній канцлер ФРН назвав Андрія Мельника «карликом з України», чия критика нікого не цікавить.

Мельник на це відповів так: «Пан Шредер увійде у світову історію як цинічний лобіст Кремля в Німеччині, який безсоромно не помічав військові злочини Росії на сході України та у Криму… Ми, українці, не відчуваємо нічого, крім жалю до пана Шредера».

Шредер був канцлером у 1998-2005 роках, а тепер очолює наглядову раду російської компанії «Роснефть», яка підпала під санкції ЄС, запроваджені у 2014 році. Також він є головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG. Вважається особистим другом Путіна.