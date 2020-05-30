Ексканцлер Шредер увійде в історію як лобіст Кремля в Німеччині – посол Мельник

Намагання ексканцлера ФРН Герхарда Шредера образити українського посла є нічим іншим як жалюгідною спробою нападу на Українську державу.

Про це заявив агентству dpa посол України у ФРН Андрій Мельник.

«Пан Шредер намагається зіграти блискучого державника, але він усе більше і більше втрачає грунт під ногами. І нерви. Називати дипломата карликом - це приниження, особливо для держави, яку він представляє, і для його нації», - заявив Мельник.

За його словами, українці не відчувають нічого, крім жалю, до пана Шредера, постійні заклики якого до зняття санкцій «є актом чистого відчаю», адже ці багаторічні зусилля щодо зменшення санкційного тиску у Берліні були і залишаться марними.

«Пан Шредер увійде в світову історію як цинічний лобіст Кремля в Німеччині, який зневажав агресивну політику Путіна і безсоромно виправдовує військові злочини Росії на Сході України та Криму», - заявив Мельник.

У першому випуску свого подкасту «Герхард Шредер - Порядок денний» колишній канцлер назвав посла Мельника «карликом з України», критика якого нікого не цікавить.

Шредер, що був канцлером з 1998 по 2005 рік, сьогодні є головою наглядової ради російського нафтового гіганта «Роснефть», яка підпала під санкції ЄС, введені у 2014 році. Також він очолює наглядову раду Nord Stream AG монополіста «Газпром», що виконує проєкт трубопроводу, будівництво якого було призупинено через санкції США. До того ж є особистим другом президента Росії Володимира Путіна.

Фото Ольги Танасійчук