Посол України в ФРН "відбив" черговий заклик щодо скасування антиросійських санкцій

Посол України в ФРН Андрій Мельник у черговий раз вступив у публічну дискусію з німецьким політиком, яка піддала сумніву європейські кримські санкції.

Цього разу об’єктом критики стала міністр землі Бранденбург з питань Європи Катрін Ланґе (СДПН), яка днями вимагала припинення санкцій проти Росії, накладених у 2014 році після анексії Криму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Берліні ми запровадили дуже чітку схему, яка працює як швейцарський годинник: кожен німецький політик, який робить заяви, що йдуть усупереч національним інтересам України, одразу ж отримує від Посольства рішучий відпор завдяки важкій артилерії — впливовим німецьким ЗМІ", - зазначив посол у розмові з агентством.

Особливо жорстко доводиться "опускати на грішну землю" тих, хто недолуго заграє із Росією, зазначив Мельник. За його словами, цього разу в глухий кут себе вирішила загнати Катрін Ланґе, яка одразу ж отримала "холодний медійний душ".

Ця тактика завжди спрацьовує, адже ніхто з німецьких політиків не любить жорсткої публічної критики на свою адресу. Вони надзвичайно чутливо і болісно реагують на такі недипломатичні медійні наїзди, особливо на передових шпальтах провідних газет, зауважив посол.

Головне ж, підкреслив він, такі інформ-приводи дають українській дипмісії змогу просунути у суспільному просторі Німеччини стратегічно важливі для України месиджі, насамперед щодо отримання від Берліна перспективи членства України в Євросоюзі.

Ланґе у своїй статті для Märkische Allgemeine Zeitung зазначила, що стосунки між ЄС і Росією "забуксували" і є "незадовільними", що "накладені санкції шкодять Росії та Німеччині, а з іншого боку - не допомагають Криму", отже сенсу в них немає.

Український посол назвав такі висловлювання політика "безвідповідальними" і "такими, що викликають здивування". У тій самій газеті він заявив, що висловлювання пані Ланґе "наносить удар у спину Федеральному уряду Німеччини, якому українці, дуже вдячні, а також усім партнерам в ЄС, які солідарно запровадили ці каральні заходи проти Кремля".

Він наголосив, що "санкції проти Росії є єдиним ефективним засобом політичного тиску, щоб запобігти набагато масштабнішій війні та примусити господаря Кремля сидіти за столом переговорів".

"Всі ті політики, які ставлять під сумнів економічні санкції, керуючись суто популістськими мотивами, автоматично виступають за військовий сценарій розв’язання конфлікту", - підкреслив Мельник, висловивши сподівання, що це "не той варіант, якому надає перевагу німецька соціал-демократія".

Посол також дав коментар бранденбурзькому виданню Potsdamer Neueste Nachrichten, у якому нагадав, що санкції проти Росії були введені як солідарна реакція Німеччини та всіх країн ЄС на кричущі порушення міжнародного права та воєнні злочини Путіна. Він додав, що українцям, хотілося б більш жорстких каральних заходів щодо Москви, проте цього не вдалося реалізувати з політичних причин.

Дипломат підкреслив, що для України наразі мова йде про виживання: 7 відсотків її державної території окуповані Росією, що дорівнює площі земель Бранденбург, Берлін і Тюрінгія разом взятих. За його словами, саме санкції запобігли більш масштабному військовому вторгненню Путіна. Хоча вони, на жаль, ще не привели до того, щоб господар Кремля припинив свою війну і залишив окуповані території Донбасу і Криму.

"Однак санкції досягають свого результату, як правило, у середньо- або довгостроковій перспективі. Тому треба запастися стратегічним терпінням. Санкції псують апетит Путіна на ведення нових воєн і підвищують ціну його нинішньої окупаційної політики, яка суперечить міжнародному праву", - зауважив посол.

Мельник переконаний, що Путін піде на деескалацію лише в тому випадку, коли він буде до цього примушений масштабними санкціями за допомогою потужного тиску Заходу. Заграваннями не вдасться змусити Путіна до жодних поступок, той визнає тільки силу.