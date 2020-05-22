Українські дипломати у Лондоні вкотре нагадали росіянам, чий Крим

Посольство України у Великій Британії відповіло російським дипломатам, які опублікували фото Ай-Петрі у Криму, позначивши територію російською.

Свою відповідь українські дипломати розмістили на власній сторінці у Twitter.

«Який ганебний промах. Ваш фотограф помилився. Немає гори Ай-Петрі в Росії. Ай-Петрі розташоване в Автономній Республіці Крим, Україна», - нагадали у посольстві України.

What an embarrassing blunder. The photographer must have taken the wrong turn. There is no Ai-Petri Mountain in #Russia. The Ay-Petri is in the Autonomous Republic of #Crimea, #Ukraine. #CrimeaIsUkraine https://t.co/W1AHsPoKVV — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) May 22, 2020

Раніше посольство РФ у Великій Британії опублікувало кадр вершини Кримських гір Ай-Петрі у соцмережі, але при цьому позначивши її російською територією.