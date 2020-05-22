Українські дипломати у Лондоні вкотре нагадали росіянам, чий Крим

Українські дипломати у Лондоні вкотре нагадали росіянам, чий Крим

Фото
Укрінформ
Посольство України у Великій Британії відповіло російським дипломатам, які опублікували фото Ай-Петрі у Криму, позначивши територію російською.

Свою відповідь українські дипломати розмістили на власній сторінці у Twitter.

«Який ганебний промах. Ваш фотограф помилився. Немає гори Ай-Петрі в Росії. Ай-Петрі розташоване в Автономній Республіці Крим, Україна», - нагадали у посольстві України.

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Раніше посольство РФ у Великій Британії опублікувало кадр вершини Кримських гір Ай-Петрі у соцмережі, але при цьому позначивши її російською територією.

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