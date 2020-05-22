Нацрада призначила перевірку "1+1" через карту України без Криму

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на звернення Служби безпеки України призначила позапланову перевірку ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» (логотип «1+1»), м. Київ, за ліцензією на багатоканальне мовлення в мережі МХ-1.

Телеканал у новинах показав карту України без окупованої Автономної Республіки Крим, повідомляє пресслужба регулятора, рішення ухвалено на засіданні 21 травня.

«У своєму листі Служба безпеки України звернулася до регуляторного органу щодо факту показу телеканалом карти України без окупованого Криму. Моніторингом Національної ради 13 квітня зафіксовано розміщення у випуску новин «ТСН», у сюжеті «Обвал цін» (о 20:25), мапи України без окупованої Автономної Республіки Крим із посиланням на карту нашої країни, оприлюднену на інтернет-сторінці міжнародної організації Nord Pool Spot. Це – енергетична європейська біржа, яка здійснює продаж електроенергії в країнах Європи (Норвегія)», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, вказаний факт є ознакою порушення вимог пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», якими телерадіоорганізацію зобов’язано дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії і поширювати об’єктивну інформацію.

За результатами перевірки Національна рада ухвалить законодавчо обґрунтоване рішення. Перевірка компанії відбудеться після завершення карантину.