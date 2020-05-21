В "Еспресо" вважають перевірку від Нацради з питань ТБ незаконним тиском

Телеканал "Еспресо вважає призначену Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення перевірку незаконним тиском з метою протидії поширенню в інформаційному просторі демократичних цивілізованих цінностей.

Про це йдеться в заяві пресслужби телеканалу.

"Телеканал Еспресо вважає, що давно вже минули часи СРСР, коли за слухання програм Радіо Свобода та ВВС репресували. Ми закликаємо Нацраду припинити незаконний тиск, спрямований на протидію поширення в українському інформаційному просторі демократичних цивілізаційних цінностей!", - підкреслили в "Еспресо".

На телеканалі розповіли, що співпраця з "Радіо Свобода" розпочалася ще з часів Майдану і триває до сьогодні, з 2014 року "Еспресо" проходив кілька планових перевірок Нацради і жодних зауважень з приводу цих програм у Нацради не було.

Крім того зазначається, що програми "Радіо Свобода" знімаються в Україні і не є програмами іноземного виробництва.

"Зміну підходу державного регулятора до сітки незалежного інформаційного мовника ми пов'язуємо лише зі зміною політичного режиму в країні, що є ознакою початку політичних репресій!", - заявили на телеканалі.

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Водночас в "Еспресо" повідомили, що ще 16 березня звернулися до Нацради з заявою внести зміни до ліцензії, пов’язані з показами програм іноземного виробництва, якими є також програми української служби BBC, кінцевий строк розгляду цієї заяви закінчився 26 березня.

На телеканалі розцінюють нерозгляд вказаної заяви як порушення з боку Нацради та називають це "тиском на телеканал з метою перешкоджання його розвитку". На каналі переконані, що якби заява була розглянута вчасно відповідно до закону, "ніякого "порушення", про яке згадує Нацрада, не було".

"Коли Нацрада в пресрелізі каже, що програми української служби "Радіо Свобода" і "ВВС NEWS Україна" є "програмами іноземного виробництва", це зайвий раз демонструє, що Нацрада вже без перевірки визнала телеканал порушником. Тобто, в таких умова перевірка стає лише формальністю, щоб юридично закріпити бажання окремих членів Нацради розпочати політичне переслідування інформаційного телеканалу", - вважають на телеканалі.

Як повідомлялося, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 21 травня призначила перевірку телеканалу "Еспресо" через трансляцію програм/передач іноземного виробництва загальним обсягом 1 год. 11 хв на добу (4,93% від загального обсягу мовлення). За даними регулятора, із 0:09 до 0:38 (із повтором з 07:35 до 08:04) транслювалося «Радіо Свобода», а з 21:00 до 21:14 − «ВВС NEWS Україна». У Нацраді заявили, що це є ознакою порушення закону «Про телебачення і радіомовлення», оскільки ліцензіатом зменшено мінімальну частку національного аудіовізуального продукту, якого за ліцензією має бути не менше 24 год на добу (100%).