Нацрада перевірить Еспресо TV

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 21 травня призначила позапланову виїзну перевірку ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», (логотип «ЕСПРЕСО»), м. Київ, у зв’язку із зафіксованими ознаками порушень умов ліцензій.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«11 травня 2020 року в ефірі телеканалу «ЕСПРЕСО» моніторингом зафіксовано трансляцію програм/передач іноземного виробництва загальним обсягом 1 год. 11 хв на добу (4,93% від загального обсягу мовлення). Так, з 0:09 до 0:38 (із повтором з 07:35 до 08:04) транслювалося «Радіо Свобода», а з 21:00 до 21:14 − «BBC NEWS Україна». Це є ознакою порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки ліцензіатом зменшено мінімальну частку національного аудіовізуального продукту, якого за ліцензією має бути не менше 24 год. на добу (100%)», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за результатами перевірки Національна рада ухвалить відповідне рішення.