Телеканал “Рада” починає мовлення у зоні з особливим режимом

Парламентський телеканал «Рада» розпочинає мовлення на територіях з особливим режимом.

Про це повідомляє інформаційне управління Верховної Ради.

«У рамках розвитку цифрового телебачення Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України видала парламентському телеканалу «Рада» дозволи на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення. Цифрові передавачі стандарту DVB-T2 встановлені на телевежах у Херсонській, Донецькій і Луганській областях», – йдеться у повідомленні.

Відтак, із 20 травня сигнал телеканалу «Рада» розповсюджуватиметься у Краматорську, Авдіївці, Вугледарі, Гірнику, а також у населених пунктах Покровського, Мар’їнського, Ясинуватського та Слов’янського районів Донецької області.

На Херсонщині телеканал буде доступний для жителів Скадовського, Каланчацького, Каховського та Чаплинського районів. Передавач, встановлений у селі Чонгар, забезпечить сигнал телеканалу «Рада» у місті Армянськ, а також у Джанкойському та Красноперекопському районах АР Крим.

На Луганщині телеканал «Рада» буде доступний у Луганську та Станично-Луганському районі.

Найближчим часом планується покращення якості сигналу телеканалу «Рада» у містах Волноваха, Маріуполь та Бахмутівка.

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Отже, телеканал «Рада» доступний у Краматорську, Гірнику, Широкому Станично-Луганського району Луганської області, Скадовську, у Чаплинці Херсонської області та в Чонгарі Генічеського району Херсонської області.

Як повідомляв Укрінформ, за 4 роки роботи Комісії із забезпечення стабільного функціонування системи національного телерадіомовлення доступ до нього повернуто понад 4 млн українців на Донбасі.