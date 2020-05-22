США в ОБСЄ вимагали від Росії припинити "призов" в українському Криму

Російська Федерація має припинити призивати жителів окупованого Криму на військову службу, оскільки такі дії порушують Четверту Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Російська влада продовжує здійснювати призов мешканців Криму до російських збройних сил. Примусове залучення осіб, які захищені Четвертою Женевською конвенцію, до служби у збройних силах ворожої держави – це грубе порушення зобов’язань, які РФ взяла на себе, підписавши Женевську конвенцію", - заявив посол США під час розгляду питання, присвяченого незаконному призову в окупованому Криму.

Він нагадав, що з 2015 року Росія щороку проводить весняний та осінній призови на військову службу в Криму, а за ухилення передбачено кримінальне покарання. Згідно зі звітом Генсека ООН за серпень 2019 року, щонайменше 18 тис. чоловіків у Криму були призвані під загрозою кримінального переслідування на службу до ЗС РФ , частина з яких була направлена на військові бази в Російській Федерації. Восени 2019 року російський уряд призвав до своїх збройних сил 2600 осіб з Криму, а навесні планує призвати ще 3300 осіб, тож загальна кількість призваних Росією кримчан становитиме майже 24 тис. осіб.

"Хоча Росія й намагалася замаскувати свою військову окупацію в Криму шляхом поспіхом організованого шахрайського референдуму у березні 2014 року та інших зусиль, держави у своїй більшості відкинули цю шараду, в тому числі в декількох резолюціях Генеральної асамблеї ООН. Крим є частиною України, попри зусилля російського уряду вдавати, ніби це не так", - заявив Гілмор.

Він наголосив, що військова окупація Криму Росією підпадає під положення Четвертої Женевської конвенції та звичаєвого міжнародного права, що застосовується до військової окупації. А стаття 51 Четвертої Женевської конвенції зазначає, що окупаційна влада "не може примушувати захищених осіб до служби в її збройних або допоміжних силах".

При цьому, підкреслив очільник місії США при ОБСЄ, Росія порушує кримінальні справи за відмову від обов’язкової військової служби в її збройних силах. Посилаючись на дані Human Rights Watch, американський посол зазначив, що орагнізація виявила 71 кримінальну справу про ухилення від призову до військової служби та 63 обвинувальні вироки в період між 2017 та 2019 рр. Кримська правозахисна група зафіксувала вісім таких справ лише у лютому 2020 року. Фактична кількість кримінальних справ, "ймовірно, є значно більшою", зауважив дипломат.

"Призови жителів Криму до російських збройних сил суперечать міжнародному гуманітарному законодавству щодо військових окупацій. Ми закликаємо Росію негайно припинити кампанію призову жителів Криму, припинити інші зловживання та повернути контроль над півостровом Україні. Грубі порушення міжнародного права мають припинитись", - наголосив постійний представник США при ОБСЄ.