Реформу децентралізації завершать за вісім місяців – глава комітету Ради

Реформа децентралізації в Україні буде завершена за вісім місяців.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, народний депутат з фракції "Слуга народу" Андрій Клочко.

"Звертаю вашу увагу: реформу децентралізації, яка 1 квітня відсвяткувала свій не надто веселий шостий ювілей, ми завершимо за вісім місяців, при ключовій ролі у процесі Президента України Володимира Зеленського та за активної участі першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Трофімова", - сказав Клочко.

Депутат наголосив, що реформа децентралізації критично потрібна людям і націлена на те, аби наблизити адміністративні послуги до людей, надати громадам більше повноважень та ресурсів для розвитку, створити ефективну систему влади на місцях.

"За майже шість років, як в Україні триває реформа децентралізації, ми вперше можемо говорити, що є всі шанси завершити цей процес швидко. Навіть попри карантин ми продовжували працювати: проводили онлайн засідання Комітету, конференції, робочі наради. І не тільки ми. Тому я обґрунтовано сподіваюся, що встигнемо", - зазначив Клочко.

Він також відзначив вагомий професійний внесок у реформу народного депутата Віталія Безгіна, заступника міністра розвитку громад та територій В’ячеслава Негоди і радника міністра розвитку громад та територій Івана Лукері.

"Врешті у квітні ухвалено закон "Про місцеве самоврядування", завдяки якому можна визначати адміністративні центри громад та чітко окреслювати їх території. Це один з основних законодавчих актів, який дозволить без змін до Конституції завершити ключову, практичну частину реформи", - зауважив Клочко.

Крім того, сформовано та затверджено всі 24 обласні перспективні плани об’єднаних територіальних громад.

"Хоча ще восени минулого року таких було удвічі менше. Зараз вони готуються до голосування у Верховній Раді. При формування перспективних планів ми як народні депутати беремо активну участь і допомагаємо знайти баланс між трьома основними параметрами: законом, спроможністю громади та волею людей. У значній більшості випадків вдається досягти прийнятного рішення", - розповів Клочко.

Як повідомлялося, на засіданні уряду 27 травня міністри затвердили перспективні плани формування територій громад Запорізької, Львівської та Одеської областей. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цими рішеннями Кабінет міністрів завершив один із етапів реформи децентралізації, затвердивши перспективні плани формування територій громад в усіх областях України.