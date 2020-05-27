Реформа децентралізації виходить на фінішну пряму - Чернишов

Станом на 27 травня Кабінет міністрів України затвердив перспективні плани формування територіальних громад 24 областей України.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час брифінгу за результатами засідання уряду 27 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Децентралізація виходить на фінішну пряму. Сьогодні Кабінет міністрів затвердив перспективні плани формування громад Запорізької, Львівської та Одеської областей. Таким чином станом на 27 травня вже затверджено перспективні плани 24 областей України", - сказав Чернишов.

Він додав, що відповідно до перспективних планів загальна кількість спроможних громад наразі становить 1450. Чернишов зазначив, що перспективні плани є основою нового адміністративного територіального устрою базового рівня в Україні. І жовтенві місцеві вибори мають відбутися вже на новій територіальній основі.

За його словами, Міністерство розвитку громад та територій наразі дотримується запланованого графіку забезпечення завершення реформи децентралізації.

Як відомо, реформа децентралізації в Україні триває з 2014 році її суть полягає в передачі повноважень та фінансів від державної влади органам місцевого самоврядування.