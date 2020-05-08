Чернишов проінспектував об’єкти "Великого будівництва" на Кіровоградщині

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов у четвер, 7 травня, відвідав Кіровоградщину, де ознайомився з будівництвом об’єктів, які реалізуються у рамках програми «Велике будівництво» та коштом Держфонду регіонального розвитку.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Як зазначається, Чернишов разом з головою Кіровоградської ОДА Андрієм Балонем та його заступниками оглянув декілька автомобільних доріг області, де плануються або вже тривають капітальні ремонти.

Зокрема, шляхопровід км 734+636 автомобільної дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через Вінницю), роботи на якому будуть завершені в червні, а також аварійний шляхопровід через залізничну колію в смт Олександрівка та аварійний міст через річку Тясмин, які з’єднують дві автомобільні дороги загальнодержавного значення: Київ – Знам’янка та Н-14 Олександрівка – Кіровоград – Миколаїв км 0+000-1+346.

Чернишов відвідав Кіровоградщину / Фото: minregion.gov.ua

Разом з керівництвом області Чернишов перевірив і стан капітального ремонту будівлі Олександрівського навчально-виробничого об’єднання №1. Реконструкція школи розпочалася у 2018 році, роботи планується завершити до початку нового навчального року. Після цього делегація ознайомилася з ходом реконструкції ЗОШ №2 в селищі Нова Прага Олександрійського району. У цьому році там будуть завершені ремонтні роботи з утеплення фасаду та реконструкція котельні.

У Кропивницькому очільник міністерства ознайомився з ходом реновації Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву.

«Цей об’єкт, я впевнений, буде символом Кіровоградщини, він притягне увагу до розвитку спорту та поширення його серед населення і створить умови для того, щоб з’явилися нові олімпійські чемпіони та спортсмени», - поділився враженнями міністр.

«Спортивних об’єктів по Україні не вистачає. Ми проаналізували велику кількість довгобудів, які існували в державі. Наша мета – в цьому році їх закінчити, ввести в експлуатацію та надати змогу займатися як спортсменам, так і звичайним людям», – додав Чернишов.

Голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь запевнив, що бюджетом на 2020 рік передбачено повне збереження фінансування: «Секвестру бюджету по спортивній галузі немає. Будемо діяти. Зупинки не буде».

На підсумковому засіданні, де були присутні керівники області та міста Кропивницького, міністр повідомив, що міжвідомча комісія в Мінрегіоні 6 травня погодила зміни до переліку проєктів, які фінансуються у 2020 році за кошти ДФРР. Так, цьогоріч у Кіровоградській області планується реалізація семи проєктів на 87 242 тис. грн. В рамках програми «Велике будівництво» планується завершити 15 проєктів будівництва та реконструкції шкіл, садочків та стадіонів в області.

Як повідомлялося, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала 1 березня. Вона включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають збудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.