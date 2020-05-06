За кошти Держфонду регіонального розвитку цьогоріч реалізують понад 460 проєктів - Чернишов

За кошти Державного фонду регіонального розвитку планується реалізовати 461 проєкт цього року.

Як повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов у Facebook, про це йшлося на засіданні комісії для оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок ДФРР.

"На сьогодні всі регіони, відповідно до доведених Міністерством обсягів, уточнили переліки проєктів, які фінансуються за кошти ДФРР у 2020 році. Отже, ми плануємо у всіх областях реалізувати 461 проєкт. Нагадаю, що змінами до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" обсяг державного фонду регіонального розвитку на поточний рік становить 4,9 млрд гривень", - написав Чернишов.

За його словами, ДФРР є одним із найбільших джерел для фінансування будівництва, в тому числі проєктів президентської програми "Велике будівництво", якій Мінрегіон та міністр особисто приділяє велику увагу. Саме цього року, додав Чернишов, кожна область має побудувати 5 шкіл, 5 садочків і 5 спортивних споруд.