Андрій Клочко, голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Про діяльність одного з ключових комітетів Верховної Ради України, децентралізацію, вибори, містобудування та перший рік Президента України Володимира Зеленського – в інтерв'ю Укрінформу розповів Андрій Клочко, керівник парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, депутат з фракції «Слуга народу».

- Андрію Андрійовичу, які головні питання стоять зараз перед очолюваним вами Комітетом?

- Якщо казати взагалі, то ми законодавчо забезпечуємо процеси державотворення в країні. Наш комітет — один із найбільших. У нас 28 народних депутатів. Всі з різним життєвим досвідом, розмаїтою професійною підготовкою та політичними позиціями. Але ми для себе в Комітеті вирішили: перш за все ми опрацьовуємо нагальні законодавчі питання суто професійно.

Бо наш продукт – це закони, вони повинні бути якісними. Саме у цьому полягає наша відповідальність перед виборцями. За цими законами живуть люди, в тому числі й ми самі.

Якщо ж конкретніше, то зараз найбільш актуальними для Комітету є завершення процесу децентралізації, створення умов для проведення місцевих виборів восени цього року та кардинальна реформа системи містобудування.

Кожен депутат обирає, що йому ближче. Я, як голова, закономірно опікуюся всіма питаннями, які проходять через Комітет. Але коли був розподіл на підкомітети, я особисто взяв у своє підпорядкування підкомітет з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ліцензування і страхування у будівництві.

Ця сфера мені близька з професійної точки зору. А ще, перед початком роботи нової Верховної Ради України у нашій спільній розмові Президент України Володимир Зеленський спеціально наголосив на тому, що стан будівельної галузі критично важливий і для країни, і, що найголовніше, для конкретних звичайних людей. Але разом з тим саме в будівництві генерується величезний, просто захмарний обсяг корупції. І ситуацію потрібно міняти радикально та невідкладно.

- Про це обов’язково поговоримо. А зараз скажіть, будь-ласка, кілька слів про себе. Як ви потрапили до команди Володимира Зеленського? Вас хтось привів? Чим займалися до Верховної Ради? Чого хочете досягти зараз?

- З самого початку я подався на відкритий конкурс, LIFT. Зареєстрував на сайті заяву, додав резюме, розмістив на YouTube свій ролик, розповів, чого я хочу. Якщо коротко, — розумних системних змін. Після цього мене запросили на співбесіду. Поспілкувалися. Виявилося, що цінності спільні. І можливість змінити країну зараз дійсно є.

Я взагалі людина результату. Мені подобається вчитися. Я й зараз продовжую багато вчитися. Мені подобається будувати системи, налагоджувати процеси, бачити, як ситуація внаслідок моїх дій змінюється на краще. І читати подобається.

Колись я все це поєднав і мав улюблене місце роботи – керував книжковим магазином «Читайко». Далі працював у низці підприємств, що виробляли та реалізовували хліб, сири, інші продукти. У депутати пішов з позиції провідного спеціаліста Київського національного університету будівництва й архітектури.

- Отже, будівництво. Що в ньому не так?

- Все. Якщо казати про ситуацію в будівельній галузі в цілому, то проблема системна.

В одному органі – Державній архітектурно-будівельній інспекції (ДАБІ) було сконцентровано всі можливі функції: ліцензійна (право займатися будівництвом), дозвільна (право на початок та завершення будівництва), а також функції контролю та нагляду.

Але ж неможливо так, щоб одна рука брала, а інша давала. Тому брали всі «руки» цього корупційного спрута, від Києва до найвіддаленіших околиць. Підприємливі ділки за потурання влади ледь не всіх попередніх каденцій зробили з ДАБІ справжню злочинну годівницю.

І від цього потерпають усі. Порядні інвестори, які не могли розпочати будівництво, бо без «подяки» у розмірі 5-20 доларів за квадратний метр дозвіл ДАБІ не видавався. Відповідно, даний хабар перекладався на покупців – і вартість житла ставала космічною. Державні будівельні норми (ДБН) не дотримувалися, бо легше було відкупитися, аніж будувати якісно.

Нескінченні висотки та офісні хмарочоси у історичних центрах наших міст нудною бюрократичною мовою називаються «порушення містобудівних умов та обмежень». Прибутки отримують одні, корупційну ренту інші, а от задихаються в автомобільному чаду і витрачають години власного часу в нескінченних автомобільних корках – всі решта.

І забудовник фактично не ніс відповідальності перед покупцями. А тисячним групам обдурених вкладників нікуди було йти, як не до Президента та будинку уряду. Хоча обікрала їх не держава, а непорядний забудовник – кум-брат-сват-друг-знайомий чергового відповідального працівника ДАБІ.

Ми сказали «Досить!». Систему буде докорінно реформовано. ДАБІ – розпущено, її функції розділено між незалежними одна від одної інституціями. Так це працює у найбільш успішних країнах Європи та усього світу. Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дали старт масштабній реформі, гарні наслідки від якої не забаряться для сумлінних забудовників та громадян-споживачів.

Єдино, хто від цього постраждає, – корупційні ділки. Я особисто у такому стражданні не бачу нічого поганого.

- Але ж дискусії тривають, і досить гострі?

Ліквідація ДАБі й розділення її функцій – питання фундаментальне

- Це не дискусії, це спроби лобізму. Хтось намагається повернути старі, прекрасні особисто для нього часи. Каже: а давайте не розпускати ДАБІ, просто не будемо брати туди корупціонерів. Я в таких випадках відповідаю: і раніше формально не брали, бо це заборонено Законом про держслужбу. А через корупціонерів було не протовпитися.

Якщо ми будемо вливати нове вино в старі міхи, так буде завжди. А потрібно зробити таку систему, щоб корупціонерові ніяк було й пальця встромити, навіть фізично. Як це колись зробив один відомий міжнародний виробник кросівок: праві кросівки випускав у Таїланді, а ліві – в Малайзії. І неминучі крадіжки припинилися.

В реформі не можна затягувати перехідний період, коли мертве вже вмерло, а живе ще не народилося

Тому ліквідація ДАБі й розділення її функцій – питання фундаментальне.

Інші кажуть: а давайте розділимо функції не так, а отак. З ними може бути дискусія, в світі є кілька різних ефективних моделей.

Але, на мою думку, набагато важливішим зараз є фактор часу. Щоб ми не затягнули перехідний період, коли мертве вже вмерло, а живе ще не народилося. Бо занадто довгий період переходу дасть додаткові аргументи будівельно-корупційному лобі й може завдати незворотного удару по змінах.

- Ви публічно критикували міністра розвитку громад та територій України. Чим це було викликано і чи змінилася ситуація зараз?

- Виклики стоять перед країною досить серйозні, і ситуація з COVID-19 тільки спресувала час. А людей же час не цікавить, їм важливі результати.

Результати можливі тільки за умови командної діяльності й граничного напруження сил. Скажімо, Верховна Рада може передбачити зміни в бюджеті на оплату праці фахівців нових органів із організації містобудівельної галузі. Чи ухвалити зміни до низки законів галузевого спрямування. І ми цим займаємося.

Але ж найшвидше створити відповідний орган, забезпечити його енергійний старт, надати необхідну методичну допомогу – це виключний функціонал міністерства. А ще ж і питання децентралізації, інші нагальні виклики. І далеко не всі простої в спільній роботі можна було пояснити проблемами з вірусом.

Я не побачив командної, ініціативної та ефективної партнерської роботи. Це було головне.

Зараз ситуація дещо змінилася. Чи ці зміни справді системні, чи мені просто хочеться бачити в урядовцях вищої ланки лише хороше, – покаже найближчий час.

Подібні питання хвилюють не тільки мене. Так, 18 травня у Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону «Про інтерпеляцію», яким суттєво підвищується підзвітність (аж до відставки) керівників органів виконавчої влади, зокрема міністрів, перед вищим законодавчим органом країни. Співавторами законопроєкту виступили 72 народних депутати із різних фракцій, в тому числі й я. Очолюваний мною Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування при проходженні цього законопроєкту визначено головним.