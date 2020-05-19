Україна і Болгарія домовилися активізувати співпрацю

Україна та Болгарія домовилися про активізацію двосторонньої співпраці у політичній, економічній та консульській сферах.

Про це за результатами телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з віцепрем’єр-міністром з питань судової реформи, міністром закордонних справ Республіки Болгарія Екатериною Захарієвою, повідомили у пресслужбі МЗС.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, сторони обговорили заходи, яких вживають уряди обох країн з метою протидії поширенню коронавірусу. Кулеба подякував болгарській колезі за ухвалене урядом Болгарії рішення надати гуманітарну допомогу Україні у вигляді засобів захисту для українських медиків.

«Основну увагу співрозмовники приділили актуальним питанням розвитку українсько-болгарських відносин у політичній, економічній та консульській сферах, а також проблематиці захисту національних меншин», - поінформували у МЗС.

Крім того, за даними пресслужби, очільники зовнішньополітичних відомств обмінялися запрошеннями здійснити двосторонні візити.