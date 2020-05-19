Візит Єрмака та Кулеби в Берлін може відбутися 2 червня – джерело

Про це Укрінформу стало відомо з поінформованих джерел.

Метою поїздки є проведення консультацій з питань Нормандії й Мінських угод.

Попередньо плануються зустрічі українських посадовців із міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом та помічником із зовнішньополітичних питань канцлера Яном Геккером.

Як повідомлялося, 13 травня німецьку столицю відвідав, попри закриті кордони і персональні санкції проти нього, російський переговорник Дмитро Козак, який зустрівся з Геккером. Про візит заявив він сам російським ЗМІ, німецька сторона ніяк це не прокоментувала.

Берлін має стати місцем проведення наступного саміту в нормандському форматі, коли вдасться його підготувати.