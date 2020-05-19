Візит Єрмака та Кулеби в Берлін може відбутися 2 червня – джерело

Візит Єрмака та Кулеби в Берлін може відбутися 2 червня – джерело

Укрінформ
Візит голови Офісу Президента Андрія Єрмака та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Берліна може відбутися 2 червня.

Про це Укрінформу стало відомо з поінформованих джерел.

Метою поїздки є проведення консультацій з питань Нормандії й Мінських угод.

Попередньо плануються зустрічі українських посадовців із міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом та помічником із зовнішньополітичних питань канцлера Яном Геккером.

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Як повідомлялося, 13 травня німецьку столицю відвідав, попри закриті кордони і персональні санкції проти нього, російський переговорник Дмитро Козак, який зустрівся з Геккером. Про візит заявив він сам російським ЗМІ, німецька сторона ніяк це не прокоментувала.

Берлін має стати місцем проведення наступного саміту в нормандському форматі, коли вдасться його підготувати.

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