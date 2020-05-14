Москва заявляє про двосторонні консультації щодо Донбасу, які пройшли у Берліні

Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що в Берліні відбулися додаткові консультації стосовно врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє ТАСС.

«Консультації в Берліні щодо врегулювання в Україні пройшли конструктивно, досягнуті угоди про взаємні подальші дії, заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за словами Козака, в середу у відомстві канцлера ФРН відбулися додаткові консультації з урегулювання конфлікту на сході України.

«Ці консультації дадуть додатковий імпульс для інтенсифікації переговорів і в «нормандському форматі», і в Тристоронній контактній групі в Мінську. Будуть дані відповідні сигнали», - сказав він, додавши, що діалог у Берліні пройшов у «конструктивному, діловому ключі».

При цьому Козак констатував, що конкретні рішення мають ухвалюватися в рамках ТКГ або «нормандського формату». «Це були двосторонні консультації, оцінка поточної ситуації та погляд на майбутнє», - пояснив він.

Слід зазначити, що українська сторона не повідомляла про участь у консультаціях або переговорах 13 травня в Німеччині.

Як відомо, в останній раз лідери країн «нормандської четвірки» зустрічалися у грудні 2019 року в Парижі. Досягнуті тоді домовленості передбачали нову зустріч глав держав через чотири місяці в Берліні.