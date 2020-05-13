Москва пропонує Україні мир в обмін на російські анклави на Донбасі – посол Щерба

Прагнучи до встановлення контролю над Україною, Росія пропонує Києву мир у розпочатій нею війні в обмін на створення на Донбасі контрольованих Кремлем російських анклавів.

Про це заявив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Австрія Олександр Щерба в інтерв’ю провідній газеті Тіроля "Tiroler Tageszeitung" (TTZ).

"Проблема та сама, що і раніше: Київ хоче миру в Україні, а Москва хоче контролю над Україною. Москва готова дати нам мир, якщо на нашій території будуть російські анклави та якщо обрані, профінансовані та озброєні Росією маріонетки отримають статус незалежних партнерів по діалогу", - заявив Щерба, коментуючи ситуацію навколо вимог Москви щодо особливого статусу ОРДЛО, виборів та початку прямого діалогу.

Іншими словами, пояснив посол, від України очікується, щоб вона бачила поразку як компроміс та навіть вітала її: "Ми маємо змиритися з тим, що Росія офіційно піде, але де-факто назавжди залишиться".

Однак таку несправедливість Україна "навряд чи зможе прийняти - ні емоційно, ні політично".

Український посол вказав на те, що "нормандський саміт" у Парижі не призвів, на жаль, до зміни ситуації на краще, а російська окупація протягом минулого року лише зміцнилася.

"Найбільшим успіхом були з часу паризького саміту два обміни полоненими. Інші домовленості не були реалізовані. На лінії фронту щотижня обстріли та загиблі. Окупація протягом минулого року, на жаль, лише зміцнилася: тисячі отримали російські паспорти. Відібрані Москвою люди знаходяться при владі. Росія хоче, щоб так було і далі, після реалізації Мінських домовленостей. Україна, з іншого боку, хоче завершення окупації, а не окупації в новій обгортці", - заявив Щерба.

На травень поки планується зустріч міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини, "але лишається відкритим, коли і в якій формі вона може відбутися".

"Прірва між Україною та Росією лишається глибокою. Солдатські могили надто свіжі, і їх стає все більше. А найважливіше: не видно готовності Росії іти назустріч", - наголосив український дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня міністри закордонних справ України, Франції, Німеччини та Росії провели відеоконференцію. Формально захід приймав Берлін.

Остання зустріч лідерів країн Нормандської четвірки відбулася 9 грудня 2019 року у Парижі за участю президентів України, Франції та Росії Володимира Зеленського, Емманюеля Макрона і Володимира Путіна, а також канцлера ФРН Ангели Меркель.