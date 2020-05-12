Переговори Шмигаля і Меркель засвідчують повну підтримку України з боку Німеччини – посол

Перебіг віртуальних переговорів Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Канцлера ФРН Ангели Меркель засвідчує повну підтримку України з боку Німеччини.

Про це повідомив у Twitter посол України у ФРН Андрій Мельник.

"Перші віртуальні переговори Прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля та Канцлера Ангели Меркель тривають повним ходом. Маємо повну підтримку України з боку Німеччини!" - написав дипломат.

Він додав, що досягнуто низку важливих домовленостей, над реалізацією яких працюватиме українська дипломатія.

Перші віртуальні переговори Прем‘єр-міністра України @Denys_Shmyhal та 🇩🇪Канцлера Ангели Меркель тривають повним ходом. Маємо повну підтримку України з боку Німеччини! pic.twitter.com/1UmjHvbeJD — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 12, 2020

Як повідомляв Укрінформ, переговори Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель розпочалися о 12 год. і відбуваються у режимі відеоконференції.

Серед питань для обговорення - подолання епідемії коронавірусу, двосторонні німецько-українські відносини, продовження системних реформ, європейська інтеграція, яка є ключовим пріоритетом зовнішньої політики України, а також питання енергетичного сектору.

Крім того, глави урядів торкнуться ситуації на Донбасі в контексті збереження санкцій проти РФ.

Фото: КМУ