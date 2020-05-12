Київ очікує на підтримку Берліна в переговорах зі Світовим банком, ЄБРР та ЄІБ

Україна розраховує на підтримку Німеччини у проведенні реформ і перемовинах з ключовими міжнародними фінансовими інституціями.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю німецькому діловому виданню Handelsblatt напередодні перших переговорів з канцлером ФРН Ангелою Меркель, яка пройде 12 травня у режимі відеоконференції.

«Ми сподіваємось на допомогу у боротьбі з коронакризою та допомогу в проведенні наших структурних реформ. Ми також сподіваємось, що Німеччина підтримає нас зі Світовим банком, ЄБРР та ЄІБ і, звичайно, також з Європейською Комісією, яка у квітні схвалила нам допомогу 1,4 мільярда євро», - сказав Шмигаль.

Український уряд, за словами його очільника, також сподівається, що німецький банк KfW надасть Україні кредит у 150 мільйонів євро для посилення малого та середнього бізнесу в цей кризовий час.

Найголовнішим же наразі завданням є відновлення зовнішньої торгівлі, яка серйозно постраждала через закриття кордонів та глобальний економічний спад, додав Шмигаль.

Україну вражає відразу дві кризи: боротьба з коронавірусом та зовнішня небезпека, яку становлять російська агресія на сході України та анексія Криму, нагадав український прем’єр і подякував Німечинні за підтримку також у цьому питанні, зокрема, через її курс на утримання санкцій. Шмигаль підкреслив, що мета повинна полягати в тому, щоб Росія остаточно припинила бойові дії на сході нашої країни та виконала пункти Мінських угод.