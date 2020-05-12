Посол сказав, коли Берлін буде готовий прийняти

Посол сказав, коли Берлін буде готовий прийняти "нормандський саміт"

Відео
Укрінформ
Україна та її партнери не можуть назвати точну дату наступного саміту глав держав у "нормандському форматі", але Німеччина має "залізну критичну волю" провести цей захід у Берліні.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Головне – домогтися виконання від Росії зобов’язань, які Путін взяв на себе у Парижі. І тут в нас дуже багато є того, над чим треба працювати. Тому я не можу давати прогнозів щодо часових параметрів. Але ми маємо залізну критичну волю і готовність офіційного Берліна провести цей наступний саміт, як тільки ми відчуємо, що ми можемо говорити про відчутний прогрес у виконанні "Мінська"", – заявив український дипломат.

Читайте також: Посол Мельник розповів, як можна пришвидшити реформування "Укрзалізниці"

За його словами, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, завдяки його "довірливим контактам" із німецьким колегою Гайко Маасом зміг відновити переговори у форматі "нормандської четвірки" на рівні глав МЗС.

"Останні такі переговори відбулися майже два роки тому. Таким чином, сьогодні переговори ведуться на двох треках – на рівні міністрів, з одного блоку, і на рівні зовнішньополітичних радників лідерів держав – з іншого. Остання така розмова відбулася буквально на днях – 6 травня в телефонному режимі", – додав Мельник.

Читайте також: Україна в ООН заявляє про порушення Росією Мінських угод і мирних ініціатив Гутерреша

Нагадаємо: востаннє лідери країн "Нормандської четвірки" зустрічалися у грудні 2019 року у Парижі, і тодішні домовленості передбачали нову зустріч глав держав через чотири місяці в Берліні.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-