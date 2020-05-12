Посол сказав, коли Берлін буде готовий прийняти "нормандський саміт"

Україна та її партнери не можуть назвати точну дату наступного саміту глав держав у "нормандському форматі", але Німеччина має "залізну критичну волю" провести цей захід у Берліні.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Головне – домогтися виконання від Росії зобов’язань, які Путін взяв на себе у Парижі. І тут в нас дуже багато є того, над чим треба працювати. Тому я не можу давати прогнозів щодо часових параметрів. Але ми маємо залізну критичну волю і готовність офіційного Берліна провести цей наступний саміт, як тільки ми відчуємо, що ми можемо говорити про відчутний прогрес у виконанні "Мінська"", – заявив український дипломат.

За його словами, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, завдяки його "довірливим контактам" із німецьким колегою Гайко Маасом зміг відновити переговори у форматі "нормандської четвірки" на рівні глав МЗС.

"Останні такі переговори відбулися майже два роки тому. Таким чином, сьогодні переговори ведуться на двох треках – на рівні міністрів, з одного блоку, і на рівні зовнішньополітичних радників лідерів держав – з іншого. Остання така розмова відбулася буквально на днях – 6 травня в телефонному режимі", – додав Мельник.

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Нагадаємо: востаннє лідери країн "Нормандської четвірки" зустрічалися у грудні 2019 року у Парижі, і тодішні домовленості передбачали нову зустріч глав держав через чотири місяці в Берліні.