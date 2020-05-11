Україна в ООН заявляє про порушення Росією Мінських угод і мирних ініціатив Гутерреша

Україна привернула увагу міжнародної спільноти в ООН до останніх порушень Росією Мінських домовленостей на Донбасі, а також мирних ініціатив генерального секретаря Організації в період пандемії, та вкотре закликала Росію припинити агресію.

Про це повідомляє на офіційній Facebook-сторінці Постійне представництво України при ООН.

"Тільки 10 травня на Донбасі сталися 15 порушень режиму припинення вогню, що призвело до поранення чотирьох українських військових. При цьому застосовувалася зброя, заборонена Мінськими угодами", - зауважили в українській дипломатичній місії.

Водночас українська сторона закликала Російську Федерацію дотримуватися заклику генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо глобального припинення вогню і змусити замовкнути свою зброю на сході України.

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Як повідомив у понеділок пресцентр штабу ОСС, 10 травня збройні формування РФ 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил із артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Авдіївка, Старогнатівка, Оріхове та Новотошківське. Як повідомлялося, ще в березні генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш виступив із закликом до глобального припинення вогню в усіх конфліктах. Він назвав коронавірус "спільним ворогом", який загрожує усьому людству.