Посол Мельник розповів, як можна пришвидшити реформування "Укрзалізниці"

Залізниця Німеччини, "Дойче Бан", та "Укрзалізниця" співпрацюватимуть як стратегічні партнери.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Станом на сьогодні йдеться лише про консультування. Тобто про те, що завдяки фахівцям німецької залізниці реформа, яка була започаткована в Україні, буде не лише продовжена, але буде здійснюватися ще швидшими темпами", – сказав український дипломат.

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Мельник наголосив, що "за обсягами і перевезень, і пасажирів, і вантажів німецька і українська залізниці фактично на одному рівні".

"Тобто ці обсяги одного виміру. Вантажопотоки в Україні навіть вищі, ніж в Німеччині. Тому, якщо нам вдасться співпраці, яка була започаткована, надати практичного продовження, то я переконаний, що від такого партнерства Україна лише зможе виграти", – відзначив Мельник.

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Нагадаємо: меморандум про співпрацю "Укрзалізниці" і Deutsche Bahn був підписаний у Києві в лютому 2020 року. У ньому зазначалося, що йдеться про консультації німецьких фахівців щодо оптимізації операцій і управління. Деталі співпраці на той момент не були відомі, їх регулюватиме угода про стратегічне партнерство, підписання якої раніше анонсували на лютий. Нових дат українська та німецька сторони наразі не оголошували.