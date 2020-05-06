Криклій анонсував систему знижок Укрзалізниці на вантажоперевезення

Одночасно з підвищенням тарифів на вантажні перевезення АТ "Укрзалізниця" буде надавати знижки в залежності від обсягів перевезених вантажів і термінів замовлення перевезень.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю для "Бізнес Цензор".

"Сама ідея така - при підвищенні тарифів дається прогресивна ставка знижок, яка буде залежати від обсягів перевезених вантажів і термінів замовлення перевезень. Таким чином, в УЗ з'явиться ліквідність, якою вона зможе правильно розпоряджатися, щоб ефективно працювати. А для вантажовідправника, якщо збільшення і буде, то воно буде зовсім символічним ", - розповів Криклій.

Він також додав, що зближення або зміна тарифів Укрзалізниці не відбудеться одномоментно на тлі кризи економіки і падіння промислового виробництва.

За словами Криклія, встановлювати тарифи має незалежний регулятор. "Відповідний законопроект ми вносили до Верховної Ради. У зв'язку з регламентом його нам повернули і зараз ми його перевносимо", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що "Укрзалізниця" не зможе обійтися без збільшення тарифів за окремими напрямками". За словами міністра, розмір тарифів на вантажні перевезення залізницею не повинен залежати від типу вантажів, адже навантаження на інфраструктуру Укрзалізниці натомість залишається однаковою.