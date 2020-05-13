Депутати підтримали законопроєкт про зміни правил е-декларування

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3355-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства".

Документ підтримали 244 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується встановити, що дія Закону "Про запобігання корупції" (в тому числі положення щодо фінансового контролю) поширюється на осіб, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства (крім акціонерного товариства), у статутному капіталі якого понад 50% часток належать державі, посадових осіб органів акціонерного товариства, у статутному капіталі якого понад 50% акцій прямо чи опосередковано належить державі.

Також проєктом закону пропонується виключити із дії антикорупційного законодавства радників, помічників, уповноважених, прессекретаря Президента України, які виконують свої обов’язки на громадських засадах. Пропонуються зміни щодо визначення характеристик членів сім’ї суб’єкта декларування.

Змінами до Закону України "Про доступ до публічної інформації" пропонується відкрити доступ до інформації про структуру, принципи формування, розмір винагороди керівника, членів наглядової ради юридичної особи публічного права, державних підприємств, державних господарських товариств тощо.