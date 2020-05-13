Нацгвардія не отримає право перевіряти речі громадян - ВР відхилила законопроєкт

Верховна Рада відхилила законопроєкт №3105 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії України".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Законопроєкт відхилено", - оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Верховній Раді не вистачило голосів, щоб ухвалити законопроєкт у першому читанні - "за" проголосували лише 179 депутатів при мінімально необхідних 226. Також депутатам забракло голосів, щоб відправити документ на повторне перше читання. Крім того, не вдалося повернути законопроєкт на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи.

Метою прийняття законопроєкту було вказано розвиток спроможності НГУ забезпечувати громадську безпеку.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, його прийняття дозволить посилити правоохоронну складову діяльності НГУ, підвищити її спроможності у сфері забезпечення громадської безпеки та охорони громадського порядку, а також дозволить забезпечити реалізацію держполітики у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Читайте також: Нацгвардійцям хочуть надати право перевіряти речі громадян

Законопроєктом передбачалося внесення змін до деяких законодавчих актів України в частині посилення правоохоронних функцій НГУ, а саме - щодо складання протоколів про адмінпорушення, надання права проводити особистий огляд, огляд речей, тощо.

Закон про Нацгвардію планувалося доповнити кількома підпунктами, які дозволять бійцям НГУ складати протоколи про адмінпорушення на підставі та в порядку, визначених законом; вимагати від фізичних осіб припинення правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень НГУ; у випадках та в порядку, передбачених законами України, передавати матеріали про адмінпорушення на розгляд уповноважених органів виконавчої влади або судів; формувати та користуватися реєстрами та базами даних МВС України в порядку та на підставах, визначених МВС.

До основних функцій Нацгвардії, згідно із законопроєктом, також має буде віднесено: затримання, доставка та\або передача у порядку, на підставах і на строки, визначені Конституцією України, КУпАП, а також іншими законами України, органам Нацполіції, правоохоронним органам осіб, які вчинили або підозрюються у вчиненні адмінпорушення, а також тих осіб, які порушили встановлений пропускний режим або вчинили напад на військових НГУ, а також на об’єкти, що нею охороняються; також - застосування техприладів і техзасобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засоби фото- і кінозйомки, відеозапису, у порядку, визначеному нормативно-правовими актами МВС України.

У тексті законопроєкту уточнюється, що під час виконання завдань з охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки військовим НГУ має видаватися спецжетон, зразок якого затверджується Міністерством внутрішніх справ.

Серед іншого, пропонувалося доповнити статтю 265 КУпАП новою частиною такого змісту: "При вчиненні порушень, передбачених статтями 173-3, 174, 191, 195-3 посадова особа НГУ має право вилучити георгіївську (гвардійську) стрічку чи її зображення, нагородну, вогнепальну мисливську, пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду та холодну зброю, пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, бойові припаси і спецзасоби самооборони, карти, рулетку, "наперсток" та інші предмети, які використовуються при азартних іграх та ворожінні. Посадова особа НГУ має право провести особистий огляд і огляд речей порушника в порядку, визначеному статтею 264 КУпАП".

Читайте також: Рада хоче ввести штрафи за ігнорування депутатських запитів

Водночас у висновку Головного науково-експертного управління Апарату ВР було висловлено ряд зауважень до законопроєкту. Зокрема зазначається, що право здійснювати превентивні та поліцейські заходи примусу, передбачені Законом України про Нацполіцію, військовим НГУ надається виключно в разі залучення до виконання завдань з охорони громадського порядку.

Головне науково-експертне управління пропонує обмежити права НГУ на складання адмінпротоколів тими випадками, коли військові НГУ безпосередньо залучені до виконання завдань з охорони громадського порядку "для уникнення можливості зловживань владними повноваженнями з боку посадових осіб НГУ та надмірного обмеження прав і свобод людини і громадянина представниками військових формувань".

Управління ВР також пропонує уточнити у документі, щоб зазначені у ньому фото- і кінозйомка, відеозапис відповідними техприладами мають проводитися нацгвардійцями відкрито, бо інакше "це може розцінюватись як спостереження за особою, річчю або місцем, що є видом негласних слідчих (розшукових) дій і має проводитись у порядку, передбаченому ст. 269 КПК України лише уповноваженими органами, до яких НГУ не відноситься".

Головне науково-експертне управлінні ВР також пропонувало доповнити обов’язки бійців НГУ, щоб нацгвардієць, звертаючись до особи, або у разі звернення особи до військового НГУ він був зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду, військове звання та пред’явити на її вимогу службове посвідчення та жетон, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук.