Рада хоче ввести штрафи за ігнорування депутатських запитів

Відповідне рішення 13 травня підтримали 312 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Метою цього законопроєкту є збільшення розміру існуючих санкцій за неналежне реагування на депутатські запити та депутатські звернення та за невиконання законних вимог народного депутата, Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення умов для ефективного здійснення народними депутатами своїх повноважень, передбачених Конституцією України та чинним законодавством.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 188-19 КУпАП, встановивши відповідальність за ненадання відповіді на депутатське звернення, депутатський запит, а також збільшити розмір вже існуючих санкцій, передбачених у відповідній статті за невиконання законних вимог нардепа, Рахункової палати, члена Рахункової палати.

Документом також пропонується посилити відповідальність за невиконання службовою особою законних вимог нардепа, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації (зміни до ст. 351 ККУ).

Зокрема, у документі пропонується, щоб недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення народного депутата, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення тягнуло за собою накладення штрафу на посадових осіб від 200 до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А повторне упродовж року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адмінстягненню, - накладення штрафу на посадових осіб від 350 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Водночас пропонується, щоб недодержання встановлених законом строків надання відповіді на запит нардепа, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит – тягнуло за собою накладення штрафу на посадових осіб від 400 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а повторне упродовж року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адмінстягненню, - накладення штрафу на посадових осіб від 600 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також пропонується, щоб невиконання законних вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення перешкод у їхній роботі під час здійснення ними своїх повноважень, надання неправдивої або неповної інформації або ненадання інформації у строк, встановлений законом, - тягнуло за собою накладення штрафу на посадових осіб від 200 до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а повторне упродовж року вчинення порушення, передбаченого частиною п’ятою цієї статті, за яке особу вже було піддано адмінстягненню, - накладення штрафу на посадових осіб від 350 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також законопроєктом пропонується внести зміни до статті 351 ККУ, зокрема, щоб невиконання службовою особою законних вимог нардепа, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації каралося штрафом від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років (наразі штрафи за це – від 100 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

У цій же статті ККУ пропонується внести зміни, щоб невиконання службовою особою законних вимог комітетів ВР чи тимчасових слідчих комісій ВР, створення штучних перешкод у їхній роботі, надання недостовірної інформації каралося штрафом від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. (наразі штрафи за це – від 500 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Водночас у висновку Головного науково-експертного управління Апарату ВР зазначається, що відділ контролю Апарату ВР неодноразово звертав увагу на недосконалість механізму складання протоколів у таких випадках.

У висновку управління ВР для досягнення мети законопроєкту пропонують внести зміни до ст. 256 КУпАП або доповнити КУпАП новою статтею, якою встановлюватимуться особливості складення протоколу про недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення або запит нардепа.

Наприклад, такий протокол може складатися без присутності особи, яка вчинила адмінпорушення, а також мати інші особливості, що спрощують процедуру фіксації адміністративних правопорушень в умовах, коли особа, яка складає такий документ, територіально віддалена від особи, яка притягується до відповідальності, зазначається у висновку управління ВР.

У разі ухвалення документа як закону він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.