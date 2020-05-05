На позачерговій Раді можуть змінити процедуру звільнення міністрів

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування подав 2 законопроєкти для розгляду на позачерговому засіданні Верховної Ради 12 травня.

Про це повідомив голова комітету Андрій Клочко під час засідання комітету, яке проходить у режимі відеоконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу нагадати, що на позачергову сесію Верховної Ради, яка буде 12 травня, від нашого комітету подано два законопроєкти – це №2679 та №3195", - зазначив Клочко.

Так, законопроєкт №3195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України" пропонує закріпити обов’язок члена Кабінету міністрів бути присутнім та звітувати про виконану роботу при розгляді питання про його звільнення (підставою якого було його особиста заява про відставку) на засіданні комітету Верховної Ради та на пленарному засіданні парламенту.

Законопроєкт №2679 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі" має на меті покращити стан справ у сфері надання адміністративних послуг.

Як повідомляв Укрінформ, Голова ВР Дмитро Разумков 4 травня в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради буде скликане з ініціативи народних депутатів у вівторок, 12 травня.