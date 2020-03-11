Раді пропонують зобов’язати міністрів звітувати при звільненні

Група народних депутатів зареєструвала законопроєкт №3195 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України”.

Текст законопроєкту і супровідні документи до нього оприлюднено на сайті Верховної Ради.

“Законопроєктом пропонується, по-перше, закріпити обов’язок члена Кабінету Міністрів України бути присутнім та звітувати про виконану роботу при розгляді питання про його звільнення (підставою якого було його особиста заява про відставку) на засіданні комітету Верховної Ради України та на пленарному засіданні Верховної Ради України. По-друге, пропонується врегулювати порядок подання такого звіту. По-третє, пропонується закріпити право представника комітету, до відання якого належить питання про звільнення члена Кабінету Міністрів, на виступ під час розгляду цього питання Верховною Радою України”, - йдеться у пояснювальній записці.

Так, законопроєктом передбачено внесення змін до статті 18 закону “Про Кабінет Міністрів України”, статті 6 закону «Про центральні органи виконавчої влади», статті 18 закону “Про комітети Верховної Ради України”.

Крім цього, законопроєктом пропонується привести у відповідність до Конституції положення Регламенту Верховної Ради України, якими регулюється порядок призначення та звільнення членів Кабінету Міністрів.

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Автори прогнозують, що ухвалення законопроєкту сприятиме посиленню парламентського контролю над діяльністю окремих членів Кабінету Міністрів.

Ініціаторами законопроєкту є група народних депутатів, які представляють фракції “Слуга народу”, “Голос”, “Батьківщина”, депутатську групу “За майбутнє”. Серед них — перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко і голова фракції “Голос” Сергій Рахманін.