У "Слузі народу" назвали найбільш імовірну дату позачергової Ради

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради може відбутися у четвер, 30 квітня.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Найбільш імовірно, що позачергове засідання відбудеться в обід у четвер", – сказала депутат.

При цьому вона уточнила, що порядок денний цього засідання наразі формується.

"Скоріше за все, скликання цього засідання ініціюватимуть самі депутати, тому потрібно буде збирати підписи за внесення в порядок денний. Наприклад, ми гуманітарним комітетом будемо пропонувати додати до порядку денного пакет законопроєктів щодо підтримки креативних індустрій. Інші комітети теж вноситимуть свої пропозиції", – уточнила парламентарій.

За її словами, можливо, в четвер будуть розглядатися й кадрові питання. На запитання, чи йдеться про призначення експрезидента Грузії і колишнього глави Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі віцепрем’єр-міністром з питань реформ, політик відповіла: "Це може бути. Але думаю, що інтрига збережеться до самого четверга щодо наявності підтримки та голосів за його кандидатуру".

Водночас Кравчук зазначила, що на цьому позачерговому засіданні парламент не планує розглядати програму діяльності Кабінету міністрів України.

"Програму дій уряду точно не будуть голосувати в такому вигляді", – наголосила вона.

Також, за її словами, ймовірно, що Рада зможе запустити спеціальну процедуру розгляду в другому читанні законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Водночас, за її словами, Рада не планує 30 квітня розглядати у другому читанні законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

"Банківський (законопроєкт - ред.) ще по суті до другого читання не може бути розглянутий, бо спочатку треба запустити спеціальну процедуру, згідно з тими змінами до Регламенту, які ми ухвалили, і цей закон уже вступив у силу. Спеціальна процедура якраз і передбачає розгляд законопроєктів у залі, де велика кількість поправок, які не врахував профільний комітет. Дійсно, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики сьогодні (27 квітня – ред.) рекомендував до другого читання цей законопроєкт, вони прийняли близько 260-ти поправок, решта – вважається відхиленою. І щойно буде опублікована таблиця, ми можемо ініціювати спеціальну процедуру", – уточнила Кравчук.

При цьому політик нагадала, що така спеціальна процедура передбачає збір підписів не менше 150 депутатів, які звертаються з таким клопотанням до Голови ВР. Після Рада на найближчому засіданні має проголосували 226-ма голосами за запуск цієї спецпроцедури.

"Думаю, що вже наступному тижні ми зможемо розглянути по суті до другого читання законопроєкт про банки", – додала Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", який Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні .

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.