"Голос" хоче заслухати на позачерговій Раді програму дій уряду

Політична партія "Голос" закликає включити до порядку денного наступного позачергового пленарного засідання Верховної Ради програму дій Кабінету міністрів.

Про це заявила голова " Голосу" Кіра Рудик, повідомляє пресслужба політсили.

"Ми вимагаємо негайно внести в порядок денний позачергового засідання Ради програму дій уряду. Впевнені, що такий документ повинен бути відхилений парламентом", – зауважила Рудик.

Після цього, за словами політика, необхідно розпочати спільну роботу всіх комітетів ВР щодо доопрацювання цієї програми дій, а сам уряд повинен виконувати завдання громадян.

"У такий спосіб український парламент відновить контроль над роботою уряду, рішення якого впливають на життя та добробут кожного в час епідемії", – додала Рудик.

Водночас у "Голосі" підкреслюють, що Верховна Рада повинна "змусити уряд написати чесну та зрозумілу програму дій".

"На час кризи та епідемії Верховна Рада надала уряду величезні повноваження та десятки мільярдів гривень на боротьбу з коронавірусом. Але не визначила йому завдань. Наслідки такої легковажності ми бачимо вже – уряд ігнорує вимоги проведення масового тестування населення, провалює роботу з захисту лікарів, не в стані ефективно боротися з корупцією, зате чудово почуває себе, виставляючи все нові і нові обмеження громадянам та бізнесу", – йдеться у повідомленні політсили.

У партії переконані: для того, щоб це зупинити Рада повинна ухвалити чітку, зрозумілу, ефективну програму дій уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 14 квітня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія за результатами наради в Кабінеті міністрів поінформував про рішення провести ще одне позачергове засідання Верховної Ради 16 квітня для розгляду законопроєкту №1043 "Про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури", яким пропонується спрощення процедури розгляду проєктів законів у другому читанні.

Уряд 13 квітня зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України". Програму своєї діяльності Кабмін затвердив на своєму на позачерговому засіданні 2 квітня. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Відповідно до тексту програми до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, а також оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

Раніше представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція "Слуга народу") повідомляв, що Верховна Рада зможе розглянути питання затвердження Програми діяльності Кабінету міністрів після ухвалення в другому читанні законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".