"Голос" хоче заслухати на позачерговій Раді програму дій уряду

Укрінформ
Політична партія "Голос" закликає включити до порядку денного наступного позачергового пленарного засідання Верховної Ради програму дій Кабінету міністрів.

Про це заявила голова " Голосу" Кіра Рудик, повідомляє пресслужба політсили.

"Ми вимагаємо негайно внести в порядок денний позачергового засідання Ради програму дій уряду. Впевнені, що такий документ повинен бути відхилений парламентом", – зауважила Рудик.

Після цього, за словами політика, необхідно розпочати спільну роботу всіх комітетів ВР щодо доопрацювання цієї програми дій, а сам уряд повинен виконувати завдання громадян.

"У такий спосіб український парламент відновить контроль над роботою уряду, рішення якого впливають на життя та добробут кожного в час епідемії", – додала Рудик.

Водночас у "Голосі" підкреслюють, що Верховна Рада повинна "змусити уряд написати чесну та зрозумілу програму дій".

Читайте також: Позачергова Рада може відбутися наприкінці наступного тижня - Разумков

"На час кризи та епідемії Верховна Рада надала уряду величезні повноваження та десятки мільярдів гривень на боротьбу з коронавірусом. Але не визначила йому завдань. Наслідки такої легковажності ми бачимо вже – уряд ігнорує вимоги проведення масового тестування населення, провалює роботу з захисту лікарів, не в стані ефективно боротися з корупцією, зате чудово почуває себе, виставляючи все нові і нові обмеження громадянам та бізнесу", – йдеться у повідомленні політсили.

У партії переконані: для того, щоб це зупинити Рада повинна ухвалити чітку, зрозумілу, ефективну програму дій уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 14 квітня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія за результатами наради в Кабінеті міністрів поінформував про рішення провести ще одне позачергове засідання Верховної Ради 16 квітня для розгляду законопроєкту №1043 "Про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури", яким пропонується спрощення процедури розгляду проєктів законів у другому читанні.

Читайте також: Комітет Ради завершив розгляд “банківських” поправок

Уряд 13 квітня зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України". Програму своєї діяльності Кабмін затвердив на своєму на позачерговому засіданні 2 квітня. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Відповідно до тексту програми до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, а також оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

Читайте також: Рада візьметься за програму Кабміну після "банківського" закону - Мокан

Раніше представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція "Слуга народу") повідомляв, що Верховна Рада зможе розглянути питання затвердження Програми діяльності Кабінету міністрів після ухвалення в другому читанні законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-