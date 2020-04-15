Рада візьметься за програму Кабміну після "банківського" закону - Мокан

Верховна Рада не розглядатиме питання затвердження Програми діяльності Кабінету міністрів на позачерговому пленарному засіданні, запланованому на 16 квітня.

Про це сказав представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція мСлуга народу") в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно процедурних моментів, то на найближче позачергове засідання це питання не буде виноситися. Більше того, якщо завтра (16 квітня – ред.) Верховна Рада таки ухвалить зміни до Регламенту та дасть можливість розглядати законопроєкт про банківську діяльність у другому читанні за спецпроцедурою, то я думаю, що наступні позачергові засідання якраз і будуть присвячені розгляду та голосуванню в цілому за цей законопроєкт. А далі вже можуть виноситися й інші питання, в тому числі – й затвердження Програми діяльності уряду", – зазначив Мокан.

За його словами, Програма діяльності уряду містить два основні блоки. Перший стосується боротьби з епідемією, підготовкою та фінансуванням заходів, спрямованих на протидію поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Другий блок є соціально-економічним, тому що це наступний виклик, що йде паралельно та, за пронозами Мокана, буде не менш складним, аніж подолання самої епідемії.

"Хочу сказати, що програма діяльності носить більш такий загальний декларативно-політичний характер. На основі неї та програмної діяльності коаліції в парламенті буде підготовлено детальніший план дій уряду в розмірі конкретних міністерств із дедлайнами, показниками цифровими, тими ініціативами, в тому числі законодавчими, з якими міністерства мають виступати, і переліком конкретних дій і планів, які вони мають виконувати, щоб втілити цю програму на практиці", – додав представник уряду в Раді.

Як повідомлялося, 14 квітня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія за результатами наради в Кабінеті міністрів поінформував про рішення провести ще одне позачергове засідання Верховної Ради 16 квітня для розгляду законопроєкту №1043 "Про внесення змін до регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури", яким пропонується спрощення процедури розгляду проєктів законів у другому читанні.

Уряд 13 квітня зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України". Програму своєї діяльності Кабмін затвердив на своєму на позачерговому засіданні 2 квітня. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Відповідно до тексту програми до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, а також оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

Фото: pershyj.com