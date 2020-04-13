Розвиток регіонів є одним з пріоритетних напрямків роботи уряду - Програма
Про це йдеться Програмі діяльності Кабінету міністрів, яка оприлюднена на сайті Верховної Ради України.
Відповідно до тексту програми до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, а також оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.
Зокрема, в уряді планують продовжувати програму «Велике будівництво», в рамках якої в Україні буде створена якісна транспорта та соціальна інфраструктури. А мобільність населення та транспортну логістику будуть відновлювати шляхом реформування ринку залізничних перевезень, розбудови авіаційної інфраструктури і розвитку портової інфраструктури та річкових перевезень.
Окремим напрямком діяльності уряду стане відновлення необхідної для громадян інфраструктури в Луганській та Донецькій областях, створення на цих територіях нових робочих місць та розвиток підприємництва.
Також уряд планує здійснити трансформації вугільних регіонів. Зокрема забезпечити гідні умови та рівень оплати праці шахтарів, а також розробити програми з реабілітації і створення нових робочих місць у шахтарських регіонах.
Що ж до житлової політики, то Кабмін має намір реформувати будівельну та містобудівну галузі і забезпечити захист інвесторів будівництва від недоброчесних забудовників. Також в уряді візьмуться за формування програм із забезпечення громадян власним житлом і розвиток іпотечного кредитування.
Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України".
Уряд на позачерговому засіданні у четвер, 2 квітня, затвердив програму своєї діяльності. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, затверджена програма діяльності Кабміну є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.