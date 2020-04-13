Розвиток регіонів є одним з пріоритетних напрямків роботи уряду - Програма

Розвиток регіонів є одним з довгострокових пріоритетів діяльності Кабінету міністрів України.

Про це йдеться Програмі діяльності Кабінету міністрів, яка оприлюднена на сайті Верховної Ради України.

Відповідно до тексту програми до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, а також оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

Зокрема, в уряді планують продовжувати програму «Велике будівництво», в рамках якої в Україні буде створена якісна транспорта та соціальна інфраструктури. А мобільність населення та транспортну логістику будуть відновлювати шляхом реформування ринку залізничних перевезень, розбудови авіаційної інфраструктури і розвитку портової інфраструктури та річкових перевезень.

Окремим напрямком діяльності уряду стане відновлення необхідної для громадян інфраструктури в Луганській та Донецькій областях, створення на цих територіях нових робочих місць та розвиток підприємництва.

Також уряд планує здійснити трансформації вугільних регіонів. Зокрема забезпечити гідні умови та рівень оплати праці шахтарів, а також розробити програми з реабілітації і створення нових робочих місць у шахтарських регіонах.

Що ж до житлової політики, то Кабмін має намір реформувати будівельну та містобудівну галузі і забезпечити захист інвесторів будівництва від недоброчесних забудовників. Також в уряді візьмуться за формування програм із забезпечення громадян власним житлом і розвиток іпотечного кредитування.

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Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України".

Уряд на позачерговому засіданні у четвер, 2 квітня, затвердив програму своєї діяльності. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, затверджена програма діяльності Кабміну є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.