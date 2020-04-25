Фракція "Слуги народу" розділилась щодо підтримки Саакашвілі – депутати

Народні депутати від "Слуги народу" під час засідання фракції не прийшли до єдності щодо підтримки кандидатури Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра, фракція фактично розділилась навпіл.

Про це повідомили Укрінформу народні депутати, члени фракції за підсумками засідання.

"Саакашвілі говорив багато, темпераментно, як завжди наступально, але добре було видно, що багатьох ця риторика сама по собі "не торкнула", - розповів один зі співрозмовників агентства.

Було багато запитань, на які претендент відбувся "загальщиною", і це змусило колег вдатись "до примусу до конкретності", каже інший. Зокрема, додає він, гостро виступив голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко (відео про це потрапило в соцмережі – ред.).

"Фінального рішення прийнято не було, вирішили продовжити спілкування, зокрема, на вихідних... На фракції було дві третини депутатів, тож у претендента на (посаду, - ред.) віцепрем`єра є шанс переконати ще одну третину, і тоді фракція дасть голоси за нього", - додав співрозмовник агентства.

При цьому він послався на неформальне правило, що існує у фракції: рішення про голосування за певне питання приймається за наявності 70% підтримки.

Нагадаємо: раніше голова фракції Давид Арахамія заявив журналістам про те, що спілкування Саакашвілі з фракцією буде продовжене та висловив ідею про зустрічі в комітетах ВР з тим, щоб комітети за профілем своєї діяльності висловили ставлення до цієї кандидатури.