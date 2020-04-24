Бойко пояснив, чому ОПЗЖ не дасть голосів за призначення Саакашвілі

Фракція "Опозиційна платформа - За життя" не голосуватиме за кандидатуру експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ.

Про це сказав співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" у п'ятницю увечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фракція не голосуватиме (за призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єра з питань реформ - ред.), тому що ми вважаємо, що треба призначати людей місцевих, у нас 40 мільйонів населення. Ми можемо знайти людей і виставити тих, хто здатний представляти", - сказав Бойко.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Саакашвілі і запропонував йому поділитися своїм баченням розвитку України з урядом і парламентом.

За словами Саакашвілі, йому запропонували посаду віцепрем'єра з питань реформ.

У п'ятницю, 24 квітня, Саакашвілі зустрівся з народними депутатами з фракції "Слуга народу".

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко прогнозував, що голосування за кандидатуру Саакашвілі в Раді може відбутися 28-29 квітня.